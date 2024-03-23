童綜合醫院植樹近1公頃 可望吸收327公噸二氧化碳

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）童綜合醫院與中興大學簽署自然碳匯規畫與永續報告，執行植樹造林合作備忘錄，進行0.86公頃植樹碳匯，今天舉辦百人種樹活動，相思樹成長將為地球吸收累積約327公噸二氧化碳。

童綜合醫院今天舉辦「童興造林護地球 百人種樹活動」，健保署長石崇良、民進黨籍立委蔡其昌、國民黨籍立委顏寬恒、中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任、中市府顧問蔡壁如等人出席。

中興大學森林學系教授柳婉郁表示，種植0.86公頃的相思樹，藉由樹種耐旱性強、耐貧瘠、抗風力強、生長迅速的優點，為當地居民創造更多綠地。

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柳婉郁說，當整片相思樹林成長後，將為地球吸收累積約327公噸的二氧化碳，經由土地改良及增加自然碳匯方式，提高森林碳匯並減少溫室氣體排放，逐步達成ESG目標。

童綜合醫院總院長童敏哲強調，在沙鹿區進行的造林專案，將為當地建構永續自然環境，希望能回饋地方共造生態多樣性，為下一代保有充沛的綠色資源。童醫院將持續推動永續資源共享，帶動地方自主進行減碳活動，一起達成2050淨零減碳的目標，善盡企業社會責任，實踐ESG（環境、社會、公司治理）的理念。（編輯：黃世雅）1130323