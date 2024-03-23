更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／在台港人抗議23條限縮自由 盼民主國家保護流亡者制裁官員
首頁 / 地方

童綜合醫院植樹近1公頃 可望吸收327公噸二氧化碳

2024/3/23 17:30（3/23 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中童綜合醫院23日在沙鹿區舉辦「童興造林護地球 百人種樹活動」，現場種植0.86公頃的相思樹，盼藉樹種耐旱性強、耐貧瘠、抗風力強、生長迅速等優點，為當地居民創造更多綠地。中央社記者趙麗妍攝 113年3月23日
台中童綜合醫院23日在沙鹿區舉辦「童興造林護地球 百人種樹活動」，現場種植0.86公頃的相思樹，盼藉樹種耐旱性強、耐貧瘠、抗風力強、生長迅速等優點，為當地居民創造更多綠地。中央社記者趙麗妍攝 113年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）童綜合醫院與中興大學簽署自然碳匯規畫與永續報告，執行植樹造林合作備忘錄，進行0.86公頃植樹碳匯，今天舉辦百人種樹活動，相思樹成長將為地球吸收累積約327公噸二氧化碳。

童綜合醫院今天舉辦「童興造林護地球 百人種樹活動」，健保署長石崇良、民進黨籍立委蔡其昌、國民黨籍立委顏寬恒、中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任、中市府顧問蔡壁如等人出席。

中興大學森林學系教授柳婉郁表示，種植0.86公頃的相思樹，藉由樹種耐旱性強、耐貧瘠、抗風力強、生長迅速的優點，為當地居民創造更多綠地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柳婉郁說，當整片相思樹林成長後，將為地球吸收累積約327公噸的二氧化碳，經由土地改良及增加自然碳匯方式，提高森林碳匯並減少溫室氣體排放，逐步達成ESG目標。

童綜合醫院總院長童敏哲強調，在沙鹿區進行的造林專案，將為當地建構永續自然環境，希望能回饋地方共造生態多樣性，為下一代保有充沛的綠色資源。童醫院將持續推動永續資源共享，帶動地方自主進行減碳活動，一起達成2050淨零減碳的目標，善盡企業社會責任，實踐ESG（環境、社會、公司治理）的理念。（編輯：黃世雅）1130323

#中興大學
#童綜合醫院
#童敏哲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.211