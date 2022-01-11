賞味期限愈近愈便宜 日本實驗盼減少食物浪費

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本東京都內的一間超市將進行一項實驗，根據食品「賞味期限」剩餘長短來訂定售價，以檢視這種作法是否有助減少食物浪費。

日本朝日電視台、日本放送協會（NHK）報導，這項實驗針對賞味期限各異的相同商品，最多設定4種不同價格，並分別貼上ABCD四種標籤，愈接近賞味期限的商品價格愈便宜。

例如一款麵包的售價會分成A標籤的174日圓（賞味期限到1月13日）、B標籤的195日圓（賞味期限到1月14日）及C標籤的217日圓（賞味期限到1月15日），希望藉此減少剩餘食物，降低食物浪費的狀況。

這項實驗將自12日開始，實驗商品包括甜點、麵包及豆腐等16項。

在日本，賞味期限意指食品最佳食用期限，而非有效期限。長期以來，許多還能吃的食品因為超過賞味期限而被丟棄，形成嚴重浪費。

日本政府農林水產省推估，2019年度日本國內企業丟棄的食物高達309萬噸，因此減少食物浪費成為重要課題。

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另外，除了生產與販售端，還有針對消費端的智慧型手機APP，能記錄家庭食品用量，讓消費者購買量與實際用量之間的差距「可視化」，以提高消費者在減少食物浪費上的意識。

業者表示，他們努力將生產的商品賣出去，但不管怎麼做，總是會有食物遭到浪費；因此，除了生產方與食品製造業者，他們也希望對消費者做出呼籲，以幫助減少食物浪費。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1110111