美東北出現極凍負40度低溫 學校宣布停課

(中央社波士頓11日綜合外電報導)美國東北地區今天受風寒效應影響,部分地區可能出現攝氏零下40度極凍低溫,部分學校因此宣布停課。

美聯社報導,麻薩諸塞州(Massachusetts)最大的波士頓公立學校系統10日宣布,由於預測隔天將出現極度低溫,學校11日將停課。

美國國家氣象局(National Weather Service)預測,當地11日最高氣溫僅有攝氏負11度,受風寒效應加持,體感溫度更可能低至攝氏負22度。

美國國家氣象局警告,由於風寒效應,紐約市同樣冷得像是冰箱。麻州部分地區可能體驗攝氏負26度低溫。

新英格蘭(New England)其他地區可能出現更低溫。根據預報,緬因州(Maine)西部的部分地區,可能因風寒效應驟降至攝氏負40度。

伯靈頓(Burlington)、佛蒙特州(Vermont)、康科德(Concord)和新罕布什爾州(New Hampshire)等地即使不受風寒效應影響,氣溫也在零度以下。

氣象預報指出,普羅維登斯(Providence)和羅德島(Rhode Island)也料會受風寒效應影響,出現攝氏負17度低溫。

在這種極度低溫中,皮膚只要暴露在空氣中30分鐘,就會產生凍瘡。

受低溫影響,新罕布什爾州當局10日宣布,4個由州政府監管的COVID-19(2019冠狀病毒疾病)篩檢站隔天將暫時關閉。

緬因州中央電力公司(Central Maine Power)則呼籲用戶,塞住窗戶縫隙並打開窗簾,讓太陽的熱度和光線照射進室內,避免電費帳單隨著氣溫下降而暴漲。(譯者:戴雅真/核稿:曹宇帆)1110111

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱!

The New Hampshire Department of Health and Human Services announced Monday that four COVID-19 testing sites overseen by the state would be closed Tuesday because of the cold. The sites are in Claremont, Manchester, Nashua and Newington.

Central Maine Power said it is encouraging customers to weather strip windows and open drapes to let in heat from the sun and allow sunlight to reduce reliance on electricity during the cold spell.