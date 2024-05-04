英媒：川普擬要求北約成員防衛支出達GDP占比3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）英國「泰晤士報」（The Times）援引消息人士說法報導，有野心再度角逐總統職位的美國前總統川普正在考慮，一旦勝選，將要求所有北約成員國的防衛支出至少達國內生產毛額（GDP）的3%。

北大西洋公約組織（NATO）目前的共識是，所有成員國的年度防衛支出不應低於GDP的2%。在川普（Donald Trump）2月揚言將放任俄羅斯攻擊防衛支出未達GDP占比2%門檻的歐洲北約成員國後，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）數次公開指出，在北約32個成員國之中，今年可望有約20個國家達成GDP占比2%的最低防衛支出標準。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）23日在訪問波蘭期間宣布，未來6年，英國將持續提高國防支出，並至2030年達到在GDP占比達2.5%的水準。他說，希望GDP占比2.5%成為北約成員國防衛支出的新最低標準。

英國目前防衛支出約占GDP的2.3%。基於「烏克蘭的安全就是歐洲和英國的安全」，英國國防預算計入軍援烏克蘭預算。為達成最新的防衛支出目標，英國政府不排除削減超過7萬名公務員。

可望於今年下半年登場的英國大選勝出的最大在野黨工黨，目前僅承諾將在「英國經濟和財政條件允許」的前提下，將國防支出提高至GDP的2.5%。

「泰晤士報」3日發自華府的報導指出，一旦在今年11月的總統大選勝出，川普擬要求北約將各成員國防衛支出最低標準調升至3%，以換取美國持續致力於歐洲防衛。

親近川普的人士告訴「泰晤士報」，川普的想法是受波蘭總統杜達（Andrzej Duda）影響，兩人4月曾在紐約會面。

杜達擬在7月於華府登場的北約峰會呼籲各成員國將年度防衛支出的最低標準調升至各國GDP的3%。北約評估資料顯示，目前達此3%門檻的北約成員國僅有3國，由高至低依序為波蘭、美國、希臘。

消息人士告訴「泰晤士報」，川普考慮要求不得將軍援烏克蘭預算計入「GDP占比3%」防衛支出最低門檻。

川普曾數次提到他有辦法「上任第一天」即結束在烏克蘭的戰爭。消息人士向「泰晤士報」堅稱，川普確實有可行計畫，但不會公開，以避免失去談判籌碼。（編輯：馮昭）1130504