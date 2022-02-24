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女撞球手組織剝皮詐騙集團 更一審仍依17罪判刑

2022/2/24 13:29
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（中央社記者劉世怡台北24日電）前撞球選手余依珊被控組織剝皮詐騙集團案，台灣高等法院更一審今天考量她坦承犯行，與部分被害人和解等，依加重詐欺17罪，各判1年至1年6月不等刑期，可上訴。

判決指出，余依珊於民國104年間，與大陸地區人員合組CALL客詐騙集團，由余依珊擔任台灣地區主持人，先由大陸地區負責調派多名女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任關係並假意培養感情，接著佯稱經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病等虛構情節，請求提供金錢援助，使被害人同意交付金錢。

判決指出，呂姓等20名被害男子陸續支付金錢，由台灣多名女子取款後，交款給集團會計對帳，再將犯罪所得的75%至80%，透過地下匯兌方式給大陸「CALL客秘書」主持人；犯罪所得的10%至12%，分配給各取款小姐，並按取款小姐與被害男子發生性行為的次數，另發給每次新台幣8000元至1萬元的酬勞，其餘犯罪所得則由余依珊取得。

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一審認定，余依珊行為構成20罪判刑4年6月，經上訴，二審認定余依珊構成17罪，另3罪罪證不足，17罪各判1年至1年6月不等刑期，應執行4年徒刑，經上訴遭最高法院撤銷發回，由高院更一審審理。

更一審今天考量17名被害人共被詐騙新台幣179萬7000元，余依珊行為構成17罪，考量她坦承犯行並分別與部分被害人和解、賠償損失等情形，依17個加重詐欺罪判處1年至1年6月不等刑期。更一審判決與二審判決比較，僅其中1罪由二審1年4月改輕判1年2月。全案還可上訴。（編輯：李錫璋）1110224

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