北市7旬婦遇假檢警詐騙 警民合作護住25萬養老金

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台北市張姓婦人日前接到詐騙電話誤以為真，到銀行臨櫃提款，細心行員察覺有異通報警方，景美派出所員警邱進成（右）、何昊霖（左）到場協助勸阻，成功幫助張婦保住血汗錢。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月6日

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）北市一名7旬婦人日前接獲假檢警詐騙電話，她信以為真聽信歹徒指示到銀行臨櫃提款，心事重重佯稱是購屋頭期款，細心行員驚覺有異通報警方，幸警民合作破詐術幫婦人護住養老金。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下景美派出所日前接獲台北富邦銀行行員通報，疑有民眾遭遇詐騙集團要領款，請求警方到場協助。

員警邱進成、何昊霖迅速到場後，透過富邦行員告知，疑似遭詐的張姓婦人因平時到銀行辦業務都和行員談笑風生，但案發時來領錢卻異常寡言，且察覺張婦要提領大筆現金便關懷詢問用途時，張婦僅稱是買房用的頭期款，明顯有異，才協請警方處理。

警方初步關懷詢問時，71歲張婦仍堅稱是要買房才提領大量現金，經員警現場分析和講解常見詐騙手法，張婦才卸下心防表示是因日前接到不明電話，對方佯稱是檢警單位並指她涉及刑案，為避免被羈押便須到銀行提領新台幣25萬元，以作為保證金之用，可免牢獄之災，且被告誡不得向外透露領錢目的。

經2警現場分析研判此為假檢警詐騙手法，張婦才將大筆現金存回帳戶內，警民合作成功幫張婦護住血汗錢，詐騙歹徒難以得逞。

文山二分局呼籲，民眾若遇到不明電話，千萬不要依照他人指示操作ATM，遇到詐騙電話應保持冷靜，並遵守「1聽2掛3查證」原則，向警政署165反詐騙電話求證，以免受騙。（編輯：李錫璋）1110406