鹽水蜂炮湧人潮 民眾未穿裝備衝炮城多處灼傷

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南鹽水蜂炮活動今晚進入施放最高峰，適逢休假日，吸引大批遊客湧入，但仍10多名民眾遭蜂炮炸傷。其中1男疑似未穿防護裝全身多處灼傷，1名13歲少年也遭男蜂炮打到左眼，2人送醫救治。

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台南市政府在鹽水區衛生所開設緊急救護站，針對蜂炮活動造成的意外進行初步處理，下午有1名桃園來的郭姓男遊客，因看蜂炮時未戴安全帽，頭部遭蜂炮擊中，所幸只是頭皮擦傷，另有1名女性遊客因腿部遭蜂炮打中前往尋求協助，幸好也是輕傷。台南市衛生局計，截至晚間9時，受傷有10男2女共12人。

其中有2名比較嚴重送醫，首先是1名男子疑似因心情不佳，下午未穿戴防護裝備進入炮城施放範圍內，全身多處遭灼傷送醫，消防人員初步檢傷，發現傷患全身約37%二度灼傷，送往柳營奇美醫院治療。另外，晚間還有1名13歲男生疑遭蜂炮打到左眼附近，也安排救護車送醫。（編輯：卞金峰）1120205