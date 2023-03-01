阮哲夫被控殺害祖母案 二審認無證據仍判無罪

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市男子阮哲夫被控殺害祖母盜領存款與保險金。台中地院一審殺人部分判無罪，盜領判處3年6月徒刑。經上訴二審，台中高分院今天殺人部分駁回上訴，盜領則維持原判，可上訴。

38歲的男子阮哲夫被檢方指控在祖父民國103年死亡後，為圖78歲郭姓祖母資產，在祖母104年4月22日自醫院出院返家後，以不明方式殺害，再棄置遺體於不詳處所，遺骸至今下落不明。

檢方查出，阮哲夫將祖母身分證、全民健康保險卡、存摺及銀行保險箱鑰匙等，藏在住處廚房天花板維修孔中，並將祖母生前使用的全口可拆式假牙放在祖父骨灰罈內，藏放家中。

阮哲夫除盜領解約祖母保險金新台幣130萬元，並到銀行盜領祖母存款312萬餘元，阮哲夫的妹妹事後提告，檢方偵辦後依殺人、詐欺等罪嫌將他起訴。

台中地院一審審理時，法官認為，依相關證人的證述內容，均只能獲得證明阮哲夫的祖母行蹤不明等事實，無人具體指證阮哲夫殺害祖母，就殺人及遺棄遺體部分，判決無罪，盜領部分涉偽造文書及詐欺等罪，判處應執行有期徒刑3年6月。

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案經檢方上訴，台中高分院歷經1年多審理後今天宣判，殺人及遺棄遺體部分，根據相關卷證資料，無法直接證明阮哲夫的犯行，因此駁回上訴。另外，盜領部分涉偽造文書及詐欺等罪，則維持一審原判，處3年6月徒刑，全案可上訴。

全案緣於國立中正大學劉姓女大生16年前失蹤，警方110年清查失蹤人口，發現劉姓女子男友阮哲夫的祖母8年前也失蹤，110年4月搜索阮男住處，發現關鍵證物，檢方因此擴大偵辦後，依殺人等罪嫌將阮哲夫起訴。（編輯：張雅淨）1120301