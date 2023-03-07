男子為9萬元殺債主棄屍偷走現金 二審仍判20年半

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）林姓男子不滿被蘇姓債主追討新台幣9萬元債務將對方殺害棄屍，還偷走死者身上17萬元現金。一審依強盜殺人、遺棄屍體等罪判刑20年半，二審的高雄高分院今天維持原判。可上訴。

林男到案後坦承犯行，但辯稱蘇男發現林男要介紹友人借款的騙局要拿球棒打人，林男才失控拿起撿到的金屬線勒斃對方，事後又擔心犯行遭人發現，急於尋找可定位手機，因此才看到死者身上的錢財進而偷走，並無強盜殺人犯意。

不過，一審的高雄地方法院法官依據現場監視器畫面、相關證詞發現，林男案發當時不僅經濟狀況不好，也早已得知蘇男將帶錢赴約，據此不採信其說詞。

考量被害者的家屬請求從重量刑，依強盜殺人、遺棄屍體等罪判刑20年半、褫奪公權10年。經上訴二審，高雄高分院今天上午依原審認事用法並無不妥，維持原判，駁回上訴。全案仍可上訴。

一審判決指出，林男於民國110年底向蘇男任職的民間放貸公司借款新台幣9萬元，但實拿6萬1000元。林男經多次償還後因另積欠他人款項，已無力繼續償還，他便假借介紹友人借款為由，約蘇男在高雄市大寮區內坑路88快速道路下方一處停車場見面。

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蘇男依約於110年12月15日下午開車抵達後，林男隨即進入蘇男的汽車後座，林男在得知對方攜帶要借款的現金後持金屬項圈從後勒斃蘇男，再拿走17萬多現金還債，最後將車開到茂林區某處縣道將屍體推落邊坡，棄車逃逸。

案發後，蘇男的家屬發現蘇男失蹤多天，報請雲林縣警察局北港分局北港派出所協尋，警方從借貸公司得知蘇男失蹤前南下高雄與林男見面，林男自知法網難逃，在同年12月20日凌晨自首，並帶著警方前往尋得受害者車輛、遺體等。（編輯：戴光育）1120307