國1南下苗栗路段事故釀翻車 7人意識清楚送醫

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國道1號南下132公里苗栗路段21日傍晚發生小貨車與休旅車碰撞事故，休旅車側翻，現場7名傷者待援，苗栗縣消防局獲報趕往將傷者送醫，相關肇事經過及原因尚待進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）國道1號南下132公里苗栗路段今天傍晚發生小貨車與休旅車事故，休旅車側翻，現場多名傷者待援，苗栗縣消防局獲報趕往將7人送醫，所幸均意識清楚；事故原因待由警方調查。

苗栗縣消防局指出，傍晚5時30分許接獲報案稱國道1號南下132公里、接近苗栗交流道前100公尺處有車輛翻覆，現場多名傷患需救護，立即派遣苗栗、頭屋及特種搜救等分隊人車馳援。

消防人車到場發現有7名傷患在中央分隔島待救，皆意識清楚，其中3人分別有多處擦傷、大腿疼痛等，另4人僅稱頭部疼痛一度拒絕送醫，經評估後，7人均由救護車分別送往苗栗大千醫院及衛福部苗栗醫院。

國道警方指出，現場為小貨車及休旅車碰撞事故，休旅車側翻在中線車道，相關肇事經過及原因尚待進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1120321