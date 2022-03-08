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德國羽賽戴資穎直落二勝出 僅花32分鐘晉級16強

2022/3/8 18:32（3/8 19:34 更新）
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圖為2019年戴資穎參加新加坡羽球公開賽。（中央社檔案照片）
圖為2019年戴資穎參加新加坡羽球公開賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）世界球后戴資穎今天德國羽球公開賽女單首輪以21比11、21比15橫掃華裔美籍女將王苑力，僅花32分鐘就收下開季首戰勝利，晉級16強。

戴資穎去年國際賽表現亮眼，在東京奧運、世界羽球錦標賽都有所突破，不但首次站上兩大賽的頒獎台，且均以銀牌作收，她今年以世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列的德國公開賽作為本季首戰，為16日登場的超級1000系列全英公開賽做暖身。

在米爾海姆（Muelheim an der Ruhr）舉行的德國公開賽今天點燃戰火，戴資穎女單首輪對手為世界排名第35名的華裔美籍女將王苑力（Iris Wang），雙方過去2次交手，戴資穎都以直落二勝出，但最近一次碰頭已是2016年5月。

戴資穎開賽以3比0領先，隨後遭對手迎頭趕上，戴資穎在6比7落後情況下，及時穩住陣腳，拉出8比0攻勢反超，並以21比11搶下首局。

戴資穎次局開局歷經短暫落後，連得4分，取得4比2領先優勢，在技術暫停後更將領先分數擴大至15比8，面對對手連追4分，戴資穎沉穩應對，以21比15迎接比賽勝利，挺進16強。

開季首戰過關後，戴資穎下一輪將出戰華裔法籍選手齊雪霏與高橋沙也加（Sayaka Takahashi）之間的勝方。（編輯：陳政偉）1110308

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