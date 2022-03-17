旅美好手張育成離開原經紀公司 創個人品牌YC

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）去年在大聯盟表現優異的美職守護者隊台灣選手張育成，已經回到美國備戰新球季，他也做出重大決定，重新計畫未來，脫離原本的經紀公司，成立個人新品牌YC。

美國職棒隨著勞資雙方達成協議、結束封館，新球季將在4月7日開打。克里夫蘭守護者隊台灣好手張育成也已經在日前飛往美國，並在14日向球隊報到。

張育成今天在個人臉書粉絲專頁貼出一篇宣言，「育成現已平安順利抵達亞利桑那州，也開始投身春季訓練，積極為新的球季做準備。」張育成表示，「99天的封館停賽，對我來說是一個重大轉折與轉變，讓我有機會能夠和家人團聚，也藉此機會重新審視、計畫未來。」

最後內文提到，希望大家能夠繼續支持與愛護蛻變後的張育成，並附上一個電子郵件，往後相關的工作或合作事項，可以直接連絡這個電子郵件信箱。張育成本來所屬悍創經紀公司，如今他自創品牌，取用自己的名字YC，新品牌LOGO也已經出爐。

去年球季張育成在大聯盟出賽89場，237打數敲出54支安打，包含9發全壘打，送回39分打點，打擊率2成28，長打率0.426。（編輯：唐聲揚）1110317