賴清德：韓國瑜市政未獲肯定 遑論選總統

（中央社記者溫貴香台北21日電）前行政院長賴清德今天表示，高雄市長韓國瑜任期不到一年施政不滿意度逾40%，更遑論選總統。對於台北市長柯文哲若參選2020總統，賴清德表示，他還是有信心贏得選舉。

賴清德上午接受寶島新聲廣播節目專訪表示，從登記總統初選到目前為止，檢視各家民調，在互比式民調，領先蔡總統；對比式民調贏韓國瑜，也贏鴻海集團董事長郭台銘，換言之，他是最有機會打敗國民黨候選人的人選，也有經驗與把握帶領民進黨立委選舉，交出漂亮的成績單。

賴清德表示，韓國瑜還沒有足夠時間能證明能力做好市政，從民調來看，滿意度在40%、50%，不滿意度或不信任逾40%。他以第一任台南市長任期，滿意度維持在80%左右，不滿意度10%以下，「他（韓國瑜）才剛當市長沒多久，不滿意度逾40%」。

在市政推動上，賴清德說，韓國瑜沒有獲得高雄市民的肯定與支持，「如果市長工作都沒辦法得到市民的支持，更遑論參選總統，更沒有能力說服國人，他有辦法做好總統的工作」。

談及郭台銘從政，賴清德表示，郭台銘以前沒有從政過，企業公司的老闆與當首長態度不一樣，現在民主社會，每一位國人都是總統的頭家，總統就是僕人，「企業老闆就是老闆，大家都聽你的」；再者，公務人員是有保障，怎麼帶動公務人員，企業效率精神很重要，如何融入，尚待考驗，國人若思考清楚，會發現郭台銘還有很多問題需要克服。

賴清德說，韓國瑜與郭台銘有一個共同缺點，韓國瑜訪問中國，在中國國台辦主任劉結一面前不敢講「九二共識就是一中各表」，韓國瑜講自己強烈支持「九二共識」且複誦中共總書記習近平所說「九二共識就是兩岸的定海神針」，回到國內，面對高雄市議會的質詢，韓國瑜才敢講「九二共識就是一中各表、不贊成一國兩制」，在中國都不敢講，郭台銘也是一樣。

賴清德表示，郭台銘赴美見了美國總統川普之後，講台灣是中國的一部分，在美國也沒講所謂的「中國」是中華民國，回到國內面對人民質疑才講說「在美國講的中國是中華民國，不是媒體所報導中華人民共和國」，在國家認同上都有相同問題。

在捍衛台灣主權上，賴清德表示，捍衛民主、自由、人權的決心上「他們也有他們的問題，這個國人會看得很清楚」。（編輯：楊凱翔）1080521