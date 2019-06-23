國民黨總統初選升溫 韓拚造勢郭打文宣朱堅持政策

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨總統初選升溫，高雄市長韓國瑜6月每週出席造勢展現陸軍實力；鴻海董事長郭台銘頻繁下鄉爭取支持並強打文宣戰；前新北市長朱立倫則堅持政策主張，選擇不辦造勢活動。

國民黨總統初選競爭激烈，共有韓國瑜、郭台銘、朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人爭取提名；國民黨7月8日至14日進行初選民調，7月15日公布結果、決定提名人選。

距離民調剩下約兩週時間，韓國瑜、郭台銘、朱立倫等人卯足全力，積極爭取支持。

為營造聲勢、鞏固支持，韓國瑜從6月開始，利用週末假日出席造勢活動，從1日台北場開始，已出席8日的花蓮場、15日的雲林場、22日台中場等4場造勢，30日造勢移師新竹；每週一場的造勢，展現韓國瑜強大的陸軍實力。

鴻海集團創辦人郭台銘22日與軟銀集團創辦人孫正義（前左）應邀出席全球產業論壇。（中央社檔案照片）

面對韓國瑜強大的陸軍實力，郭台銘近期也頻繁下鄉爭取基層支持。日前前往南投時，更首度請出娘家在南投的夫人曾馨瑩陪跑行程，受到南投鄉親熱烈歡迎。

警察子弟自居的郭台銘積極出席由軍公教舉辦的活動，例如陸軍官校校友總會日前舉辦校慶大會，不僅全程參與還逐桌敬酒，展現十足誠意，積極搶攻藍營基本盤。郭台銘也將於6月底在出生地板橋舉辦與選民的交流活動。

郭台銘日前推出首支電視競選廣告，以「佩服」黨內外對手為主題，頗受好評，今天又再推出2部「以民眾觀點出發」的競選影片「台灣要贏篇」及「媽媽微笑篇」，呼籲民眾支持，強打文宣戰。

朱立倫宣布參選後展開行腳活動，積極下鄉探訪基層，已走過台灣每個縣市，不過，朱立倫認為黨內初選應理性溫和，堅持政策主張，所以選擇不辦造勢。

朱立倫也試圖翻轉傳統政治人物的形象，嘗試新媒體的操作與網友互動，每週在臉書直播，暢談國政議題，也不斷針對時事發表意見，或是上網路節目與網紅見面，希望能在初選突圍而出。（編輯：謝佳珍）1080623