疫情蔓延股災不斷 台股重挫471點近萬點大關

（中央社記者韓婷婷台北12日電）世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎疫情為大流行，加上美國總統川普對歐洲祭出旅遊禁令30天，投資人信心再度崩潰，亞股全趴，台股重挫超過4%，萬點大關岌岌可危。

加權股價指數終場下跌471.43點、跌幅4.33%、收在10422.32點，成交值新台幣2700.63億元，台積電跌破300元大關，股王大立光摔落4000元之下，跌幅達9.24%，鴻海跌幅近5%，市場一片哀鴻遍野。

媒體報導，國安基金執行秘書、財政部常務次長阮清華表示，受歐美股市重挫影響，今天亞股表現普遍不佳，台股下跌亦是受此影響，不過台灣目前所公布的數據，基本面看來還算良好，財經部會也都已擬定好對應措施，未來會密切關注，如有必要將會立即召開臨時會議宣布進場。

分析師指出，武漢肺炎疫情愈演愈烈，歐美國家益發嚴重，在在都重擊投資人信心，台股出現跳水性暴跌後融資斷頭賣壓也陸續出籠，加深跌勢，讓台股今天跌幅超過4%。

法人也認為，面對武漢肺炎疫情影響全球經濟景氣，各國央行已紛紛嚴肅以對，不過市場仍陷恐慌情緒，短線恐還有下跌空間，在市場震盪仍大下，台股萬點岌岌可危。（編輯：張均懋）1090312