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中國1至11月份工業企業利潤下滑 年減3.6%

2022/12/27 15:22
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（中央社記者李雅雯上海27日電）中國國家統計局今天公布1至11月全國規模以上工業企業利潤實現情形，統計顯示，今年前11個月實現利潤總額人民幣7兆7179.6億元（約新台幣33.9兆元），較去年同期降3.6%。

統計資料指出，全國規模以上工業企業1至11月份實現利潤總額7兆7179.6億元，年減3.6%，增速創下今年以來最低；1至10月份則為年減3.0%。「規模以上工業企業」所指為年主營業務收入達2000萬元以上工業法人單位。

在41個工業大類行業中，1至11月份有21個行業利潤總額較去年同期下降，黑色金屬冶鍊和壓延加工業跌幅高達94.5%；另有20個行業利潤總額呈現正成長，包括電力、熱力生產和供應業年增47.2%、煤炭開採和洗選業年增47.0%。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反彈和需求疲弱等影響，工業生產有所放緩，企業經營壓力加大，疫情反彈在短期間制約工業企業利潤恢復，但是利潤結構持續改善。

朱虹提到，製造業利潤持續恢復，由於重點行業成本壓力緩解，帶動裝備製造業盈利持續成長；基本消費品行業利潤保持成長，採礦業、電氣水行業利潤保持較快成長速度。

路透社27日報導引述分析人士意見指出，疫情封控措施、出口放緩、房地產危機等影響，使得企業利潤受到擠壓。

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國泰君安國際首席經濟學家周浩說，中國多個城市面臨染疫者激增，12月工業利潤可能進一步下降。他認為，伴隨經濟活動逐漸恢復正常，明年1月極有可能出現強勁改善，呼籲官方採取針對性政策，使私營企業可以重振。

摩根大通分析師表示，中國境內的防疫放寬、重新開放較預期得更早、更快，意味2023年第1季過渡疼痛期較短，推估第2季開始出現高於趨勢的持續復甦。（編輯：曹宇帆）1111227

#朱虹
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成本飆 中國前3季規模以上工業企業利潤年減2.3% 疫情伴房市風暴 中國前8月工業企業利潤年減2.1%
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