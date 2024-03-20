北京東城區汽車衝撞機車及行人案 致1人死亡

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）中國首都北京市昨天臨近晚間8時發生一輛黑色汽車撞非機動車道的突發交通事故。根據今天上午官方通報，肇事者為21歲男子，是在逃逸過程中釀成死傷，事件造成1人死亡、1人重傷、12人留院治療，4人出院。

北京東城區寬街路口昨天發生一起交通事故。根據事發1小時後在X平台流傳的影片，現場多輛機車被撞倒，並且有民眾受傷，地上留有血跡。

根據今天上午北京交警發布的通報，經進一步調查，肇事者為21歲高姓男子，他駕駛小客車在晚間7時45分在張自忠路口因闖紅燈與一輛電動自行車發生交通事故，肇事後逃逸過程中又擦撞一輛電動自行車，7時46分繼續逃逸至寬街路口時，因操作不當與等紅燈的多輛電動自行車發生衝撞。

通報稱，受傷人員及時送醫救治，其中1人經搶救無效死亡，1人重傷暫無生命危險，另12人留院治療、4人已出院。

經檢測，高姓男子不涉酒、不涉毒。目前，該名男子因涉嫌交通肇事罪被依法刑事拘留，事故處理和善後工作正在進行中。

昨天晚間9時30分，記者抵達案發現場後，許多北京市民仍在聚集看熱鬧，竊竊私語並在現場拍攝影片與照片，十字路口警力戒備並向民眾喊「散了、散了」、「沒發生事情」，並要求一些民眾刪除影片。

有在現場目擊的民眾說是從地安門東大街就發生衝撞。有現場民眾嚷了幾句，「社會性報復」。

除了北京這起交通事故引發關注外，中國的遼寧省瀋陽市及浙江省台州市昨天先後發生2起疑似蓄意駕車事件，並且造成死傷。（編輯：曹宇帆）1130320