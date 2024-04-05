中國靈活就業達2億人 保障勞動權益成一大挑戰

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（中央社台北5日電）中國靈活就業人口已達2億人，零工經濟規模日益擴大，但零工勞動權益存有問題。媒體分析指出，應完善勞動法規定，並引入零工工傷意外保險機制，以確保雇主及零工的雙向權益。

中國媒體工人日報今日刊出「零工與企業如何更好實現雙向奔赴？」一文，探討中國企業零工需求擴大與零工權益保障問題。

中國近年來零工經濟迅速發展，靈活就業人口已達2億人。根據「2022中國零工經濟行業研究報告」指出，2036年靈活就業人口可能達到4億人。

其中，有不少30歲以下的年輕人出現在零工市場，「日結工」、「小時工」、「實習生」等經歷，提供年輕人爭取轉正的機會及多接觸社會的經驗。

此外，中國一線城市靈活用工占比已達25.6%，零工已逐步成為一線城市和新一線城市的主流用工方式。中國各地區也在近年逐漸成立零工市場，建築工地、裝修公司、外賣平台、網約車公司等企業也開始大量招聘零工。

中國重慶市勞動模範毛鐵表示，主要是因為企業出現季節性、臨時性、零散性的訂單，企業只願意在短期內聘人手，零工工作機會自然就出現。

不過報導提到，在中國零工經濟壯大的同時，一些問題也逐漸出現，包括工人無法如期拿到薪水、部分行業零工職業傷害風險高，在發生事故時勞動權益難以獲得保障等問題。

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中鐵建工集團有限公司明月湖雲上山麓科創基地項目黨支部書記張後輝表示，工程建築的勞務組零工多為雜工，沒有在承建方登記備案，導致零工工資容易被拖欠。為解決問題，將逐步完善零工入場備案手續，以及提醒零工離開前報備工資是否結清。

重慶九龍坡區人大智庫專家唐世湧建議，應完善勞動法相關規定，讓規定能明確適用零工經濟業態的新型用工關係，並透過平台引入零工工傷意外保險機制，保障雇主和零工者的雙向權益。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130405