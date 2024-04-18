急推新質生產力 中國教育部令提前增設符需求科系

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（中央社台北18日電）為推動中共總書記習近平主張的「新質生產力」，培養「國家戰略人才和急需緊缺人才」，中國教育部近日下達通知，要求各大專院校根據「經濟社會發展需求」提前謀劃增設專業（科系），淘汰「不符合經濟社會發展」的專業。

新華社報導，中國教育部近日印發「進一步做好普通高等學校本科專業（大專院校大學部科系）設置工作的通知」，對本科專業設置工作作出部署，提出上述要求。

中國教育部指出，這項通知旨在「有的放矢培養國家戰略人才和急需緊缺人才」，提升教育對「高質量發展」的支撐力、貢獻力，推動形成「新質生產力」，更好服務「中國式現代化」建設。

這項通知提到，中國教育部每年將更新「普通高等學校本科專業目錄」，高校本科招生專業須按照更新公布的目錄執行。高校應根據「經濟社會發展需求」、區域發展急需和自身辦學定位、辦學條件等，提前謀劃增設專業。

通知指出，各高校申請增設專業（不含中外合作辦學專業、第二學士學位專業），原則上應列入學校學科專業發展規劃，且提前1年進行預申報。連續5年停止招生且無在校學生的專業，原則上應予撤銷。

這項通知強調，要把好專業品質關。高校應對擬增設專業的必要性和可行性進行調研、論證，突出辦學特色，優化師資隊伍和教學資源配置，提出「科學的人才培養方案」，保障專業設置品質，主動公開接受社會監督。

通知要求，各地要加強省級統籌和指導。省級教育行政部門要立足服務區域經濟社會發展，綜合應用政策指導、資源配置、資金安排等措施，引導高校增設「戰略性新興產業」相關專業、「區域發展急需緊缺」專業，建設「特色優勢」專業群，淘汰不符合經濟社會發展和學校辦學定位的專業。（編輯：邱國強/周慧盈）1130418