中央地方合作 台中頭汴坑警察官吏派出所修復啟動

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中頭汴坑警察官吏派出所，是太平地區僅存的百年歷史建築，由文化部補助與台中市府自籌共新台幣3382萬元經費，今天啟動修復工程，完工後將成為地方觀光新亮點。

台中市政府民政局指出，位於太平區的頭汴坑警察官吏派出所，創設於日治大正3年（西元1914年），為太平地區僅存的百年歷史建築，見證日治時代至今的警察制度及頭汴坑產業聚落發展，深具歷史文化價值。

派出所今天舉辦修復啟動儀式，市府副秘書長張大春、民政局專委洪紹欽、文化局文資處長李智富、太平區長許貴芳等人皆出席。

張大春會中表示，市府民國109年將頭汴坑警察官吏派出所登錄為歷史建築，地方多年來持續爭取修復活化，市府籌措經費近1667萬元，並向文化部爭取經費近1715萬元，修復經費總計3382萬元，感謝中央和地方民代協力促成。

張大春說，派出所修復後，將打造符合地方需求的多功能空間，並與預計今年新建的「頭汴聖和里市民活動中心」結合，讓太平百年歷史建築再現風華，成為太平區民眾休閒遊憩的場所。

許貴芳提到，修復工程第1階段將進行主體修復，預計明年7月完工；後續再進行第2階段內部裝修，將規劃為警察文物展示館及地方特色生活館，除展示頭汴里里長江思涵蒐集全台200多樣具時代性的警察文物外，同時結合頭汴坑客家聚落特色，帶動地方觀光。

許貴芳說明，頭汴坑警察官吏派出所為傳統日式木磚造建築，由事務室及宿舍組成，建築平面呈現「一」字型，空間格局具有中軸對稱性，中央棟為磚造辦公廳舍，原為事務室（含大辦公室及偵查室），左右兩側則各有1棟木造宿舍，右側為所長辦公室及宿舍、左側為員警宿舍。

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許貴芳指出，此歷史建築日治時期至戰後，一直作為派出所使用，直至民國70年台中太平警分局頭汴派出所新建廳舍啟用後遷出。

民進黨籍立委何欣純透過新聞稿表示，派出所由台中市府公告為歷史建築後，她隨即邀請文化部文資局到場會勘，除成功爭取144萬元緊急防護工程經費，並包含規劃作業費用，其餘市府自籌，經中央和地方共同協力，此次修復工程總經費逾3300萬元，文化部通過補助1715萬元，佔比超過五成。（編輯：郭諭儒）1130614