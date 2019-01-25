台股逼近萬點 投顧：封關前攻高有望

（中央社記者江明晏台北25日電）美股費半指數收漲，激勵台股半導體族群發威，指數逼近萬點。投顧認為，市場氣氛偏多，雖然基本面仍不足，萬點之上恐難站穩，但只要國際股市持穩，封關前還有攻高機會。

美國費城半導體指數上漲67.97點、漲幅5.73%、收在1253.91點，台股距狗年封關日僅剩4個交易日，今天半導體族群點火，指數開高走高，盤中最高來到9980.08點，逼近萬點行情，有望繼去年12月上旬後，再度挑戰萬點關卡。

市場氣氛偏多，中小股受青睞，年初做夢行情發動，但美財報周表現、中美貿易戰進度，都還是觀察指標，日盛首選基金經理人楊遠瀚認為，台股將多空交錯，指數區間震盪。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受惠國際股市加溫，台股今天量價齊揚，主要來自半導體族群激勵，電子股走揚量能增溫，市場氣氛偏多，目前距離萬點只有20、30點，上不上萬點已不是問題，只要國際股市不要出現震盪，農曆年封關前，台股還有攻高機會。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股距離萬點關卡很近，市場氣氛有很大的轉變，但長線關鍵還是要看美中貿易戰，且上半年多是電子業的淡季，都將會影響整個大盤結構。另外，台股封關前有望搭著美股好轉趨勢持續向上，但要大漲還是有難度，主因是基本面沒有那麼好，萬點之上恐怕不會很穩，還是有套牢賣壓。（編輯：楊凱翔）1080125