雙利空夾擊 餐飲飯店股2月營收轉弱

（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股與飯店股2月營收普遍臉綠，主要受到去年過年落在2月基期較高，加上疫情衝擊兩大利空夾擊，而在中國布局較深的王品、雅茗-KY等波及較大。

王品2月自結營收為7.9億元，因今年春節連假落在1月，在節慶效應提前、新冠肺炎疫情雙重效應下，年減46.81%，主因為大陸事業群營收僅剩0.2億元，年減逾96%，台灣事業群還有7.7億元水準，年減13.98%。

王品同步公布去年財報，全年合併營收新台幣162.3億元，微減0.33%。其中，台灣事業群全年營業額新台幣98.1億元，年增4.59%，總店數雖較前一年減少6家，但營業額創下自2016年以來的4年新高紀錄，王品大陸事業群全年營業額為64.2億元，年減7.03%，主要是2019年中美貿易戰，使得中國經濟情勢險峻，王品也將順勢調整品牌與門店布局。

2019年度王品集團稅後淨利為3.55億元，年增2.9%，每股盈餘（EPS）4.77元，年增6%，董事會決議延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元，配息率為94.34%。

旗下有手搖飲品牌「快樂檸檬」的雅茗-KY，主要門市在中國市場，2月營收0.35億元，年減74.9%，月減80.2%，但雅茗-KY表示，疫情為短期因素，中國復工狀況提升，華東地區日常生活也已恢復正常，疫情衝擊最嚴重的情況已過，3月營運將谷底翻轉回升。

美食-KY的2月合併營收以功能性貨幣計算，達人民幣3.2億元，較去年同期減少17%，1、2月合計則減少9%。美食-KY表示，中國各城市在2月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數減少，致使營收衰退。其他市場，諸如台灣、美國、澳洲、香港等地，雖影響輕微的多，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑。

美食-KY也預期，中國餐飲行業受到的短期衝擊雖十分顯著，但也可望加速行業的汰弱留強；美食-KY帳上現金充足，資產負債表相對穩健，樂觀看待中長期的競爭環境。

瓦城2月營收新台幣3.07億元，年減38.27%，但累積前2月營收達8.53億元，創同期次高，台灣地區受惠開店效益營收達8.3億元，年增3.86%，創歷史新高，中國地區配合當地政府防疫2月暫停營運，集團合併營收因此年減1.3%。

漢來美食去年每股盈餘7.2元為歷史次高，1、2月合併營收近7億元，略減5.43%，而去年農曆春節落在2月加上疫情衝擊，2月營收銳減42%，漢來美食從2月上旬即展開外賣餐食的研發，積極創造額外營收。

六角轉投資子公司杭州瑞里，位於中國的門市延後開業，2月合併營收2.47億元，月減26.89%、年減近20%，累計1至2月合併營收年減約10%，仍創同期次高。

飯店股晶華酒店2月合併營收為3.78億元，年減29.03%，累計前2月營收為10.66億元，年減9.15%。晶華表示，2月主要受到疫情影響，全球商務旅遊中斷和韓國及日本疫情升高，導致大台北地區觀光業營業額大幅減少，另外，餐飲收入也因大型宴會春酒及喜宴延期或取消導致收入縮減，但集團旗下大台北地區以外的酒店則因寒假延長造成國內旅遊需求大增、加上適逢228連假旺季，減少了對酒店營運的衝擊。

雲品去年稅後淨利1.84億元、每股盈餘達2.8元，受IFRS 16租賃新制影響，年減13%，2月營收為1.22億元，年減32%，累計營收為4.07億元，年減9%，除了疫情影響外，主因還包括去年農曆新年落在2月，比較基期不同。（編輯：楊凱翔）1090310