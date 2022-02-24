中華電配息股價創高 今遇台股亂流相對抗跌

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（中央社記者江明晏台北24日電）中華電信公告股利政策，每股配發4.608元現金股利，為4年來新高，中華電股價昨天盤中寫下126元的歷史新高價，今天則遭逢台股大盤亂流，股價震盪小跌。

中華電信公告董事會通過股利政策，每股配發4.608元現金股利，為近4年以來新高水準，盈餘分配率99.96%。根據歷史紀錄，中華電2017年至2021年每股分別配息4.9419、4.796、4.479、4.226、4.306元。

中華電信去年營收、獲利雙超標，也推升股價表現，昨天收盤上漲2元，收125.5元，盤中更登上126元，雙雙寫下歷史新高。中華電今天開盤則受到台股重挫影響，股價下跌1元至124.5元，跌幅約0.8%。

中華電信將發出357.46億元現金股利，估計將有29.4萬名股東受惠。

中華電信3年前進行轉型計畫後，營收與獲利已重回成長軌道，今年進行組織改造，啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」三大技術群的組織調整，針對個人、企業、國際三大事業群分別射出3箭，打造三大百億新興業務，力拚營收獲利繼續成長。（編輯：楊凱翔）1110224