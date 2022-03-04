聯發科鎖定未來員工 暑期實習生招募人數翻倍

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（中央社記者張建中新竹4日電）聯發科高薪攬才，碩士畢業生年薪上看新台幣200萬元，博士年薪250萬元。另外，聯發科今年對每位暑期實習生將投入逾10萬元培育費用，招募人數翻倍，提前鎖定菁英並提供高達7成轉正職的機會。

因應前瞻技術產品布局需求，聯發科今年持續大規模徵才，預計招募逾2000名研發好手，祭出高競爭力薪酬及多項福利。

聯發科表示，整體薪酬優於業界水準，碩士畢業生年薪上看200萬元，博士年薪250萬元。此外，還提供星級美食、自建幼兒園、高達800坪專屬健康生活館、按摩舒壓服務、每年高額旅遊及到院健診補助等，讓員工在工作之餘，也能享有高品質生活。

聯發科今年校園徵才活動將從台大起跑，陸續赴陽明交大、成大、中山、清大、中央、中正、北科及台科等，安排員工分享在聯發科的職涯生活，讓即將從校園畢業投入職場的新鮮人，認識IC設計產業發展前景，與聯發科的國際競爭優勢。

為提前鎖定優秀菁英，聯發科今年暑期實習生招募人數翻倍，對每位實習生投入超過10萬元培育費用，並提供實習生高達7成預聘正職員工機會。（編輯：楊凱翔）1110304