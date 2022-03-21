蔡總統：台灣2050淨零排放一定要成功 四大路徑前進

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總統蔡英文21日上午出席「ESG永續台灣第2屆國際高峰會開幕典禮」，蔡總統致詞表示，2050年淨零轉型是全台總動員要一起完成的目標，期許各界抱持引領未來的雄心，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。中央社記者郭日曉攝 111年3月21日

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（中央社記者張璦台北21日電）總統蔡英文今天出席ESG永續台灣國際峰會指出，2050年達成淨零排放之路確實困難，但公部門、產業界、學術界三方合作，就是台灣成功的關鍵；蔡總統並提出，面對淨零挑戰，台灣要在能源、產業、生活等四大轉型路徑上，持續前進。

蔡總統今天出席「2022年ESG永續台灣國際峰會」，與會者包括金管會政務副主委蕭翠玲和今週刊發行人梁永煌等人。蔡總統致詞時表示，談到永續，2050年達成淨零排放目標，是全世界以及台灣的挑戰，這條路確實困難，但台灣一定要成功。

蔡總統強調，克服這一挑戰，除了公部門努力，也要產業界龐大能量和學術界一流人才加入，三方攜手合作，就是台灣成功的關鍵。政府從2016年以來，積極推動能源轉型，發展再生能源，在綠能、減少碳排之路上，邁出了重要第一步。

蔡總統表示，面對淨零排放挑戰，要在四大轉型路徑上讓台灣持續前進。首先，能源轉型要繼續，除成熟的再生能源和增氣減煤路徑要加強，新能源包括氫能、前瞻綠能更要進一步研究和發展。

第二，產業轉型要加速，出口導向的台灣產業要全力展開製程改善，能源轉換和循環經濟的努力，讓公、私部門一起投入資源，因應新的經貿局勢。

第三，食衣住行等生活轉型要啟動，公有建築走向低碳，運輸工具面對淨零轉型變革；最後，社會轉型要公正，2050年淨零轉型會對所有人的生活帶來改變，在這一過程中，做好社會溝通，確保公民參與、公正轉型是重要目標。

同時，蔡總統指出，國發會正持續彙整各部會規劃，將在3月底公布台灣「2050年淨零碳排路徑圖」，這一總說明不是提供標準答案，而是拋出淨零轉型對話基礎，啟動下一階段社會對話，在這關鍵時刻，台灣未來不可自我設限，而要透過確實討論，釋放整個國家的能量。

蔡總統說，已請國發會在規劃路徑時，把現今情況、未來量能和所需資源等考量納入，除了政府資源，民間、產業動能也要加入；近年來，金管會持續推動綠色金融，帶動資金支持再生能源，接下來，政府會繼續協助金融機構，和業界密切合作落實ESG，協助更多企業導入國際供應鏈。

蔡總統表示，公私部門要攜手克服邁向2050年淨零排放的種種挑戰，政府和產業要合作，產業之間則採取先大後小、以大帶小模式，由指標大企業帶領，共同減緩轉型過程中可能帶來的衝擊，甚至創造新的淨零商機。

最後，蔡總統強調，2050年淨零轉型是全台總動員要一起完成的目標，期許各界抱持引領未來的雄心，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。（編輯：張均懋）1110321

「ESG永續台灣第2屆國際高峰會開幕典禮」21日上午在台北舉行，金管會政務副主委蕭翠玲出席致詞。中央社記者郭日曉攝 111年3月21日