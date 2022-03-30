2050淨零規劃出爐 國發會：年底公布2030年減碳目標

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（中央社記者梁珮綺、潘姿羽台北30日電）減碳成為全球共識，政府今天公布2050淨零碳排路徑規劃，不過外界質疑，減碳腳步似乎慢國際不少，國發會主委龔明鑫表示，2030年前會努力擴大既有技術，今年底也將公布2030年的減碳目標。

由於聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）決議減少燃煤量，力求在2030年前減碳45%，有媒體關切台灣在2030年前的減碳進程似乎跟不上國際腳步，僅有20%至25%。

龔明鑫表示，從國際趨勢來看，從現在到2030年要擴大既有技術，同時開發新技術，例如氨氣混燒等等，預計新技術到2030年後才會普及，屆時效果較為顯著，年底會再公布2030年的減碳目標。

環保署長張子敬表示，減碳20%至25%是台灣原先訂定的目標，之後會配合COP 26的決議再做進一步檢討。

國發會上午公布2050淨零轉型路徑圖，宣示台灣要在2050年達到淨零碳排，將從產業、能源、生活及社會等4面向展開轉型，配套方案包括研發負碳排技術、訂定相關法規等。

根據規劃，2050年時再生能源發電占比將達60%至70%，其他搭配的去碳電力則有氫能9%至12%、火力發電加碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）占20%至27%、抽蓄水力1%；在電力之外，製造業將改善製程、建物要邁向零碳，新售汽機車在2040年則要全面電動化。（編輯：楊蘭軒）1110330