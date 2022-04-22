金管會：朝低碳轉型邁進 即刻行動是對地球最好投資

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（中央社記者謝方娪台北22日電）ESG成國際趨勢，最受矚目優先項目是淨零排放。金管會副主委邱淑貞今天引述世界經濟論壇（WEF）報告指出，10大風險預測趨勢的前3名都和氣候風險有關；對地球最好的投資是現在就開始行動，朝低碳轉型邁進。

響應世界地球日，台灣金融研訓院今天舉辦「淨零排放對金融業的機會與挑戰」研討會，金融研訓院董事長吳中書致詞時指出，ESG涵蓋範圍廣泛，目前優先項目是最受各界矚目的「淨零排放」。

吳中書表示，目前因異常氣候頻繁出現造成的衝擊已超乎想像，相關經濟損失後續將以更快幅度上升，產業勢必要採取更具體的減碳措施，而過程的推動需要金融資金挹注，這也是為何永續金融成為近年全球金融市場顯學。

受邀出席研討會的金管會副主委邱淑貞說，根據世界經濟論壇（WEF）今年公布的10大風險預測趨勢報告，前3名都和氣候有關，包含因應氣候所做的行動失敗或無效、極端氣候帶來的影響、因極端氣候對生物多樣性產生的破壞，這些都是對人類生存非常急迫的危機。

邱淑貞指出，近年各國親身體驗乾旱或水災等極端氣候對生命財產的威脅，因此各國對此議題確實有急迫感，到目前為止，已有131個國家宣布淨零排放的目標年期，國發會3月也公布台灣淨零排放路徑圖，目標設定為2050年。

她表示，金管會看到金融機構在投融資各方面的影響力，希望金融機構可以帶動產業、帶動客戶對環境的重視，金管會也將持續推動綠色金融行動方案。

她也強調，對地球最好的投資就是現在開始行動，而且要持續行動、政府和民間一起行動，朝低碳轉型邁進，就是對地球最好的投資。（編輯：林淑媛）1110422