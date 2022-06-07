利基型產品穩健 國巨5月營收同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨5月自結合併營收新台幣105.3億元，創歷年單月第3高，也是歷年同期新高，主要是利基型產品需求穩健，加上中國封控緩解，部份客戶陸續復工。

國巨今天晚間公布5月自結合併營收105.3億元，較4月101.45億元增加3.8%，比去年同期92.02億元增加14.4%，是歷年同期新高，次於3月和2018年8月，為歷年單月第3高。

國巨指出，5月營收較4月增加，主要是利基型產品需求穩健，加上中國昆山、上海地區封控緩解，部份客戶陸續復工，需求及出貨逐步回復中。

累計今年前5月國巨自結合併營收508.04億元，較去年同期419.63億元成長21.1%。

展望下半年，國巨指出，雖然中國廠區生產營運持續維持正常，但仍需密切關注全球COVID-19疫情與國際局勢變化，以及中國封城影響原物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。

國巨日前表示，今年合併業績目標1300億元，較去年1065.39億元成長20%以上，營業規模可在全球被動元件產業排名前3大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望第2季，國巨先前預估，第2季營收可較第1季成長低個位數百分點，第2季毛利率和營益率可較第1季持平或小幅增加。

從產品來看，國巨指出，占比7成多至8成的高階特殊型被動元件產品持續吃緊，占比約2成的標準型產品需求有趨緩跡象；從稼動率來看，高階特殊型被動元件產能利用率維持高檔，約85%以上，標準品稼動率約65%至70%，第2季稼動率持穩。（編輯：趙蔚蘭）1110607