瑞磁迎接疫後多重檢測時代 拚提升市占擴大營收

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）瑞磁生技ABC-KY表示，疫後多重檢測時代來臨，下半年常態性檢測需求持續成長，加上授權客戶訂單能見度高，愛德士今年的儀器訂單尚有50台預計於下半年陸續出貨，將加速拉抬市占擴大營收，全年營運仍審慎樂觀。

數位生物條碼技術廠瑞磁今天參加群益金鼎證券2022第2季投資論壇，瑞磁表示，自有品牌腸胃道多元檢測試劑（GPP）與上呼吸道多元檢測試劑（RPP）需求暢旺、授權客戶下單量增加，加上多項新產品持續按進度開發，追求在最短時間內將傳染病分子檢測標的，由目前的63項擴增到100項以上，成為傳染病多元分子檢測市場的領導廠商。

總經理何重人表示，新產品開發部分則採多管齊下策略，新開發的免萃取新冠加流感七合一試劑將於今年底完成臨床收案，預計明年上半年遞交510（K）上市許可申請。

另外，何重人表示，全美有300家地區型實驗室、600家大型實驗室，各個實驗室對傳染病分子檢測都有每年百萬美元以上的採購需求。瑞磁將取得更多的市場份額，加速擴大營收規模。

瑞磁4月、5月營收連續走高，累計前5月合併營收新台幣1.28億元，年增10%，重返成長軌道，主要來自GPP銷售動能強勁年增124.2%，以及光學分析儀銷售年增80.9%。

瑞磁表示，日前公告與愛德士修訂技術與供貨合約，瑞磁將數位生物條碼（BMB）部分製程移轉給愛德士進行動寵物檢測專用的客製化開發。愛德士需在3年內支付瑞磁總額1200萬美元的技術授權金，其中，1000萬美元已完成支付。

愛德士是全球最大寵物檢測實驗室，每年至少檢測5000萬件貓狗的檢體，去年甫運用瑞磁技術完成血清檢測的商業化，今年與瑞磁進一步深化授權合作。

而授權合作夥伴中國麗珠成功打入北京協和醫院供應鏈，並於60家醫院完成免疫分析儀安裝，帶動麗珠出貨試劑加速。（編輯：趙蔚蘭）1110621