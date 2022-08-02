立委關注離岸風電國產化 工業局：每週管考進度

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（中央社記者范正祥台北2日電）立委關注離岸風電國產化政策推動，經濟部工業局今天對此表示，每週召開進度管考會議，相關作業不斷加強改善與提升能量。

離岸風電國產化推動受重視，監察院今年7月間發布調查報告，指經濟部在興達港建設離岸風電水下基礎產業發展專區，計畫108年完成港區浚深至水下8公尺，但延宕時程達4年4個月，嚴重影響離岸風電國產化進程，糾正工業局、能源局。

時代力量立委陳椒華今天於立法院中興大樓召開記者會，檢討離岸風電國產化政策推動瓶頸，要求經濟部針對現況提出改進方案，落實推動再生能源相關規劃。

陳椒華質疑，離岸風電國產化，達成率低，管理失當，經驗不足，如何達成目標。

陳椒華表示，可以理解台灣離岸風電產業在過去屬於剛起步階段，且過去兩年多因為疫情因素也影響國內發展進程。但希望經濟部於調整離岸風電國產化進程的同時，更應該積極強化台灣其他基礎建設資源，甚至更積極培育離岸風電產業人才，別讓諸多已動工甚至完工的相關廠區與研究中心，僅是空在那裡的蚊子館。

另外，時代力量高雄市議員林于凱及市議員參選人黃思學、鄭侑青，今天以視訊連線方式參與陳椒華主辦的記者會，於會中提出促進離岸風電政策推動的建議。

林于凱表示，支持離岸風電國產化，但興達港當年設計的港深是8公尺，隨著離岸風機的機組越來越大，興達港就算進行疏濬，也可能無法滿足立即需求。他建議，是否可以在其他地方先進行風機基座組裝，譬如在高雄港組裝，之後再運送至興達港基地，於此期間同步進行興達港清淤，藉此加快離岸風電興建速度。

黃思學指出，關於風電國產化，經濟部有列舉5大類共25項發展項目，要求開發商針對個別項目做滿一定數量。但有些組件在其他國家已有技術更成熟、成本更低廉的產品，是否還要執著於某些零件必須是台灣製造。他建議，政府應重新思考從全部風電產業鏈產值來看國產化的問題，重點發展有國際競爭力的產業鏈。

鄭侑青表示，支持離岸風電發展國產化，但政策推動與目標達成還有很大距離。她呼籲，政府在推動離岸風電國產化的同時，要做好規劃評估，避免浪費公帑。

經濟部工業局金屬機電組組長林華宇今天出席記者會時回應，工業局每週都會召開進度管考會議；相關作業也不斷加強改善與提升能量。（編輯：黃國倫）1110802