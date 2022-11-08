新台幣盤中閃現31元 收32.062元創逾2週高點

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美股領漲下，台灣今天再次上演股匯雙漲戲碼，新台幣匯率一度重返31元，收盤收在32.062元，小升2分，連續3個交易日走揚，創逾半個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為12.445億美元。

美國期中選舉行情發酵，市場風險情緒轉佳，受到美股齊漲激勵，台股今天價量齊揚，終場上漲124點，重回13300點之上。

外匯交易員指出，美元指數偏弱整理，加上外資回頭買超台股，助長新台幣升勢，今天以32.040元開盤後，匯價迅速走揚、升破32元大關，最高升抵31.990元，但受到人民幣走弱拖累，新台幣漲幅收斂，終場僅小升2分，以32.062元作收。

外匯交易員分析，近日美元指數拉回整理，但美國聯準會（Fed）鷹派立場並未改變，美元是否已經觸頂回落仍待觀察，而本週即將公布的美國消費者物價指數（CPI）更緊密牽動市場情緒，須審慎關注。（編輯：楊蘭軒）1111108