外資賣超反向ETF、華航與友達 買金融股和記憶體

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台股今天上下波動近200點，終場下跌30點收在14504點，未站穩半年線、週線連3紅。外資今天賣超新台幣23.96億元，調節反向ETF、華航、友達，買超金融股和記憶體。

台股今天走勢震盪，上下波動近200點，終場下跌30.24點，收在14504.99點，成交值2363.74億元，加計盤後2384.42億元。台股今天未站穩半年線約14523點，不過本週上漲497.43點，週線連3紅。

三大法人自營商賣超23.7億元，投信買超3.78億元，外資及陸資賣超23.96億元，合計賣超43.88億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加3947口至7713口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4713口至12591口。

觀察外資今天買超個股，根據台灣證券交易所統計，開發金、南亞科、旺宏、永豐金、日月光投控、台企銀、華邦電、國泰金、技嘉、元大滬深300正2，是今天外資青睞前10大標的，不過買超張數均未突破萬張。

相較之下，元大台灣50反1、華航、友達、富邦臺灣加權反1、台泥、鴻海則均遭外資賣超逾萬張，分別遭賣超5.74萬張、1.82萬張、1.64萬張、1.48萬張、1.46萬張、1.06萬張。

根據統計，外資連3個交易日賣超友達累計5.65萬張，連4日賣超華航累計4.5萬張。

外資今天賣超鴻海1.06萬張，是本週單日最大量，累計11月迄今，外資賣超鴻海達12.95萬張，10月迄今外資累計賣超鴻海20.36萬張。

期貨法人指出，台股短線有回檔壓力，但仍守穩5日線約14460點之上，預期短期台股盤勢持續在半年線附近震盪。（編輯：楊蘭軒）1111118