台股漲133.25點
2022/12/1 13:52
（中央社台北1日電）台北股市今天開高走高，收盤漲133.25點，為15012.8點，漲幅0.9%，成交金額新台幣2915.77億元。
加權指數開盤為15059.92點，盤中最高15152.38點，最低14998.03點；不含金融股指數12906.78點，漲138.28點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.04%、食品股跌0.14%、塑化股漲0.34%、紡織股漲0.58%、機電股漲1.4%、造紙股漲0.33%、營建股漲0.27%、金融股跌0.45%。
委買張數1892萬4806張，委賣張數1146萬3593張，成交張數744萬8070張。
收盤時上漲656家，下跌239家，持平95家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、華新、元大滬深300正2、宏達電、欣興。
漲幅前5名個股為矽力*-KY、晶睿、大眾控、三晃、盛達。
跌幅前5名個股為富邦NASDAQ反1、泰山、上海商銀、世芯-KY、FH香港反1。1111201
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