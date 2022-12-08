總統：融入淨零概念 打造具競爭及韌性的建材產業

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天出席國際建材暨產品展開幕典禮表示，內政部已經提出「淨零建築路徑藍圖」，期許在未來的工作項目及研發產品中都能融入「淨零」的概念，打造更具競爭力及韌性的建材產業，一起為產業發展與環境永續更盡一份心力。

總統下午出席第34屆台北國際建築建材暨產品展開幕典禮致詞時表示，今年台北國際建築建材暨產品展已經邁入第34屆，這個展覽每一年都是業界的一大盛事，過去這幾年也努力克服疫情挑戰持續舉辦，吸引許多買家共襄盛舉。

她提到，今年10月政府重新開放國門。這陣子，無論是大型的商展或是國際商務往來都愈來愈多、也愈來愈密切。透過會展把優質的建材推向國際市場，也能進一步加速台灣產品的全球布局。

總統說，目前台灣正積極邁向2050淨零轉型，這是一項跨界、跨領域的大工程，需要各界一起努力，一起來加速、落實能源轉型。

總統進一步指出，在這個過程中，建築材料扮演非常關鍵的角色，建築產業在經濟市場上舉足輕重，內政部已經提出「淨零建築路徑藍圖」來提升節能減碳的新技術，並且提高及改善建築物的能源效率。

總統認為，這是一項很有挑戰的目標，在未來的工作項目及研發產品中，都能融入淨零的概念，打造更具有競爭力及韌性的建材產業。一起努力，一起為民眾提供更舒適健康的環境，也為產業的發展、環境的永續盡一份心力。

隨後，總統與現場來賓一同進行開幕剪綵儀式。與會者包括內政部次長吳堂安、立委邱泰源與吳琪銘、中華民國全國建築師公會理事長劉國隆、大展國際股份有限公司董事長邱文良、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）及各國駐台使節代表們都出席這項活動。（編輯：翟思嘉）1111208

總統蔡英文8日出席「第34屆台北國際建築建材暨產品展開幕典禮」時表示，內政部已提出「淨零建築路徑藍圖」來提升節能減碳的新技術，期許大家在未來的工作項目及研發產品都能融入「淨零」概念，打造更具競爭力及韌性的建材產業，一起為產業發展與環境永續更盡一份心力。中央社記者張新偉攝 111年12月8日