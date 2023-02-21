台股開盤跌15.59點

首頁 / 證券台股開盤跌15.59點2023/2/21 09:03請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北21日電）台北股市今天開盤跌15.59點，加權股價指數為15535.64點，成交金額新台幣19.16億元。112022#台北市聚焦新聞紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化憂今日烏克蘭明日東亞 岸田文雄：再援烏55億美元南海爭議 菲律賓外長：中國騷擾、填海造陸已成日常北台灣整天偏冷 吳德榮：24日又一波冷空氣 部分縣市探10度以下東港籍昇豐128號太平洋失聯 美國帛琉協尋早安世界》俄軍全面入侵週年前拜登突訪基輔 美增援烏克蘭逾150億立陶宛經創部次長再訪台 簽署雷射合作備忘錄114學年分科測驗加考數乙 不考國文、英文俄烏戰爭將屆週年拜登訪基輔增援烏152億 傳王毅抵莫斯科白宮：拜登訪基輔具歷史性意義 事前有知會俄羅斯摩爾多瓦能源價格飆漲 親俄政黨首都示威試圖推翻親西方政府 全球面對氣候變遷最脆弱地區 中國包辦前9名ATT大直店不敵疫情衝擊 5/7結束營業中國不改戰狼外交 王毅與布林肯慕尼黑會成果少國道7號高雄段計畫通過 119年全線完工21日台南以北低溫探13度 24日又一波冷空氣來襲中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。