學者：中國多元網攻威脅民主 台灣須更全面因應

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（中央社墨爾本3日綜合外電報導）非營利媒體The Conversation一篇文章提到，中國近年用各種「灰色地帶」策略施壓台灣接受統一，包括網路攻擊，這不僅對台灣的國家安全構成重大威脅，也試圖破壞民主進程。

澳洲狄金大學（Deakin University）網路風險暨政策副教授張耀中撰文說，這些攻擊從網路釣魚到精密的惡意軟體入侵都有。

他說，網站置換攻擊和分散式阻斷服務（DDoS）攻擊經常在重大事件期間發生，例如2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台；政府機關、教育機構、便利商店和火車站都成為攻擊目標。

每天面臨數百萬次網路攻擊

儘管台灣科技實力雄厚，且擁有強大的網路安全措施，但依舊成為惡意行為者試圖製造混亂的主要目標。

政府高級官員說，台灣每天承受約500萬次網路攻擊。美國網路安全公司Frontinet數據顯示，2023年上半年亞太地區共偵測到4120億次惡意威脅，其中台灣占55%，數量多達2248億次，相當於每秒近1.5萬次攻擊，居亞太之冠。

今年1月大選是台灣民主進程的關鍵時刻，遭受的網路攻擊強度也達到新高。數位發展部報告指出，「社交工程」（social engineering）策略的廣泛使用，迫使人們點擊連結或下載檔案，讓駭客得以竊取敏感資訊。

中國駭客組織Earth Lusca去年12月到今年1月透過電子郵件向選定目標發送名為「中國對台灣的灰色地帶戰爭」的惡意zip檔案，對象包括台灣政府、教育機構和新聞媒體。這份檔案的目標是安裝惡意軟體滲透電腦系統。

文章寫道，這些攻擊在選舉前24小時達到高峰，凸顯他們破壞台灣選舉公正性的策略意圖。

假資訊和深偽技術

這些破壞台灣穩定的行為並不限於傳統的駭客技術。假訊息作戰也對台灣政治、經濟和社會造成危害。

例如，在選前，社群媒體上流傳大量假消息和捏造內容，都是針對主張台灣主權的執政黨民主進步黨。其中最令人震驚的例子是名為「蔡英文秘史」的300頁電子書，充滿對總統蔡英文毫無根據的指控，目的是削弱公眾對她和民進黨的信任。

文章寫道，這本電子書的開發者也利用中國科技巨擘「字節跳動」開發的影片剪輯軟體「剪映」（Capcut）等人工智慧（AI）工具，為社群媒體製作和散播假新聞影片。這些影片以AI生成的聲音和虛擬主播播報假新聞，製作效率驚人，一旦被平台刪除，就會立即更換。

精心策劃的假資訊作戰變得更加複雜和廣泛，特別是有生成式AI和深偽軟體的支援。這些手法影響輿論或加劇政治兩極化的潛力，可能會逐漸削弱台灣的民主並造成不穩定。

台灣的應對方式

文章指出，為了因應這些多面向威脅，即將卸任的蔡總統強調「資安就是國安」；然而，台灣現有的網路安全法規主要針對網路犯罪，由於網路犯罪和網路戰之間界線模糊，台灣須採取更全面的做法，應該要包括預防措施、快速反應策略，並加強公私部門和國際合作。

文中舉例，台灣正開發自己的衛星網路服務，想打造富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）的替代品，以減少海底網路電纜被切斷的潛在危害。

台灣政府也與美國在台協會合作，向企業推廣美國國防部網路安全框架，提高它們抵禦攻擊的能力。台灣法務部調查局今年1月還成立「認知戰研究中心」，以打擊網路假消息的威脅。

台灣民主實驗室、Cofacts真的假的、台灣事實查核中心等非政府組織，也透過即時監控外國影響力和假資訊活動及事實查核服務發揮重要作用。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130504