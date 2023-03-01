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外資賣超45億 調節華新敲進聯電、台積電

2023/3/1 18:39
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（中央社記者賴言曦台北1日電）台股今天終場上漲94.7點，收在15598.49點，三大法人合計賣超新台幣57.3億元，其中外資及陸資賣超45.2億元，賣超最多華新，調節約3.7萬張，並敲進聯電、台積電等多檔電子股。

台股今天開低走高，盤中在權值電子股拉抬下，終場收復月線15519.65點，成交值2515.07億元。三大法人自營商賣超26.83億元，投信買超14.73億元，外資及陸資賣超45.2億元。

根據台灣證券交易所統計，外資今天賣超前10名中，以調節約3.7萬張華新最多，其次是約2.3萬張中鋼，接著是約2.2萬張國泰永續高股息；其他外資賣超個股依序為台泥、新光金、群創、第一金、長榮航、國泰金及元大金。

外資買超部分，今天敲進聯電約3.1萬張，另也買超7750張台積電、4348張欣興、3417張鴻海等多檔電子股。

而今天投信敲進最多的個股為群創，買超4319張；賣超最多的個股則是華新，調節4706張。（編輯：楊凱翔）1120301

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