台積電大漲順利填息 台股早盤勁揚逾200點

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股4大指數全面收漲，緩解市場悲觀情緒，台股今天開高走高，一度大漲逾200點，台積電上漲12元，順利完成填息，大立光也邁向填息之路，金融股也止穩回神。

台股加權指數以15337點，上漲116點開盤，一度衝高來到15424點，漲幅超過200點，重返15400點關卡，電子、金融、傳產齊揚，其中半導體族群漲幅超過2%，世芯-KY、創意漲勢領先。

金融股也見到止跌反彈，國泰金、富邦金、開發金、王道銀、台新金漲幅都超過1%。（編輯：趙蔚蘭）1120317