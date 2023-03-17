更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電大漲順利填息 台股早盤勁揚逾200點

2023/3/17 09:29（3/17 09:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股17日開高走高，一度大漲逾200點，台積電上漲12元，順利完成填息。（中央社檔案照片）
台股17日開高走高，一度大漲逾200點，台積電上漲12元，順利完成填息。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股4大指數全面收漲，緩解市場悲觀情緒，台股今天開高走高，一度大漲逾200點，台積電上漲12元，順利完成填息，大立光也邁向填息之路，金融股也止穩回神。

台股加權指數以15337點，上漲116點開盤，一度衝高來到15424點，漲幅超過200點，重返15400點關卡，電子、金融、傳產齊揚，其中半導體族群漲幅超過2%，世芯-KY、創意漲勢領先。

金融股也見到止跌反彈，國泰金、富邦金、開發金、王道銀、台新金漲幅都超過1%。（編輯：趙蔚蘭）1120317

#台股
#台積電
#國泰金
延伸閱讀
美矽谷銀行事件牽動股市 財長：國安基金適時穩盤第一共和銀行陷風暴 花旗等11大銀行聯合注資300億美元救火瑞士信貸股價收盤暴跌逾24% 市場恐慌掀全球金融動盪2月稅收956億元年增24% 證交稅終結連13黑成長11%
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開盤漲116.85點