美眾院要求中國自TikTok撤資 數位部：持續關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）美國眾議院要求中國字節跳動限期從TikTok撤資，否則將祭禁令，外界關注台灣是否可能有類似做法。數位部今天表示，這涉及適法性與可行性評估，持續關注美國國會立法進度，並由行政院綜合考量決定。

美國眾議院13日表決通過法案，限期要求中國「字節跳動」公司在立法後6個月自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

數位部表示，台灣2019年起已經將TikTok列為危害國家資通安全產品，公部門設備都禁止使用TikTok。國安系統近期也表示，TikTok資安風險會連動到國安問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TikTok新加坡總部政府部門事務主管，今年農曆年前也率團隊拜訪數位部。數位部表示，已要求TikTok比照Meta、Google、LINE、Twitter等跨境大型平台業者，跟台灣政府建立跨部會直接溝通管道，針對TikTok平台上的違法行為，以快速通道機制進行即時通報與處理。

是否可能擴大到禁止民眾使用TikTok，數位部表示，這屬於重大政策，也涉及適法性與可行性等評估，持續關注美國國會立法進度，並參與行政院跨部會會議，由行政院綜合考量各界意見決定。（編輯：張均懋）1130314