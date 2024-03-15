落實普惠金融 12/2起盤中零股交易撮合間隔縮短為5秒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）為落實普惠金融，證交所今天宣布，從今年12月2日起，將調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行的1分鐘縮短至5秒鐘，以增進資本市場整體效率。

證交所主管表示，盤中零股交易為主管機關達成普惠金融政策願景的重要措施，為提升零股市場成交機會，使盤中零股交易更為友善與便捷，決定縮短交易撮合間隔時間。

金管會在今年初的新春記者會上已經預告，為有利小資族群以低門檻參與投資，盤中零股撮合時間已縮短至1分鐘，實施迄今獲得相當成效，因此將督導證交所及櫃買中心再縮短間隔時間至5秒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會指出，2020年10月26日開放盤中零股交易制度後，為增進更多投資盤中零股成交的機會及市場效率，自2022年12月19日將盤中零股交易撮合間隔時間由3分鐘縮短至1分鐘，並於2023年11月27日將盤中零股試算行情資訊揭露間隔由10秒縮短為5秒，給予投資人更即時及充分的資訊，以利其交易決策。

經統計，自盤中零股制度推出至去年底，上市零股成交戶數由32萬戶增加至113萬戶，成長幅度高達258%，其中成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.1%成長至27.79%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。（編輯：林淑媛）1130315