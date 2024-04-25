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Agoda及Booking.com用同業名稱作關鍵字廣告 公平會各罰100萬

2024/4/25 17:03（4/25 17:45 更新）
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Booking.com用同業名稱作關鍵字廣告，遭公平會罰100萬元。（路透社）
Booking.com用同業名稱作關鍵字廣告，遭公平會罰100萬元。（路透社）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）兩大國際訂房網站Agoda、Booking.com於關鍵字廣告吃競爭同業豆腐，公平會認定屬於榨取他人努力成果的違法行為，各處新台幣100萬元罰鍰。

公平會今天發布新聞稿指出，24日委員會議決議，兩大國際訂房網站Agoda、Booking.com於關鍵字廣告中，將競爭對手事業名稱與自身網址並列呈現，構成榨取他人努力成果的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，除令Agoda、Booking.com立即停止違法行為，並各處100萬元罰鍰。

公平會調查發現，Agoda於110年11月6日至111年12月9日期間，在Bing及Yahoo平台使用競爭對手四方通行旅行社公司的事業名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能，導致民眾在Bing及Yahoo搜尋引擎，以「四方通行旅行社」、「四方通行旅遊網」為關鍵字進行搜尋時，會出現標題為「四方通行｜晚鳥一樣享特惠，2折起」與Agoda網域名稱並列呈現的關鍵字廣告，民眾點擊則會導向Agoda的網站。

公平會認為，Agoda此舉將使民眾誤以為Agoda與競爭對手四方通行旅行社公司屬於同一來源或關係企業，原本欲搜尋「四方通行」網站的消費者，會被混淆或被吸引、點擊該關鍵字廣告，而遭攔截並導向Agoda的線上訂房平台，進而減少四方通行旅行社公司接觸線上潛在客戶的機會。

公平會表示，Agoda利用他人努力推展自己商品或服務，屬榨取他人努力成果的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定；考量Agoda先前已有違法紀錄，及關鍵字廣告可先預覽呈現結果，卻再次輕忽，因而裁處100萬元罰鍰。

此外，Booking.com於107年7月至111年12月期間，在Google平台使用四方通行旅行社公司的事業名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能，當民眾在Google搜尋引擎以「四方通行」為關鍵字搜尋時，會出現標題為「四方通行-眾多部落客一致推薦」與Booking.com網域名稱並列呈現的關鍵字廣告，民眾點擊便會導向Booking.com的網站。

公平會認為，Booking.com使用他人事業名稱作為關鍵字廣告，同樣構成榨取他人努力成果的顯失公平行為，考量Booking.com違法行為期間及情節，裁處100萬元罰鍰。（編輯：林淑媛）1130425

#Agoda
#Booking.com
#公平會
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