長時間同一部位腹痛 小心腸癌警訊

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢8日指出，大腸癌常見的症狀包含不明原因腹痛超過1個月以上且疼痛位置固定、血便、貧血、體重減輕等。中央社記者陳偉婷攝 108年11月8日

（中央社記者陳偉婷台北8日電）55歲男性長期有輕度貧血，右上腹持續疼痛3個月，且體重減輕6公斤，檢查發現罹患腸癌第3期。醫師提醒，腹痛易被忽略，當疼痛位置固定，持續超過1個月應留意。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天在記者會表示，腸癌在癌前病變或早期症狀不明顯，多是經由篩檢才得以發現，因此當出現症狀就醫時，常常已是第2期或更嚴重。

大腸癌常見的症狀，包含不明原因腹痛超過1個月以上且疼痛位置固定、排便習慣改變、腹瀉便秘交替、大便無法解乾淨的感覺、血便、貧血、體重減輕等。

邱展賢分享，一名55歲男性有長期輕度貧血，右上腹痛持續3個月且體重減輕達6公斤，接受上消化道內視鏡檢查發現逆流性食道炎，腹部超音波檢查發現疑似大腸有腫瘤，經大腸鏡確認為位於右橫結腸的大腸癌第3期，接受手術及化療。

另一名76歲男性，3年前曾接受大腸鏡檢查，發現有息肉並切除，近期因左上腹痛，糞便潛血呈陽性，大腸鏡檢查發現在位於脾彎部的大腸癌第2期。

邱展賢說，上述案例都有不明腹痛持續一段時間，且每次疼痛位置都相同，臨床觀察有些病人合併長期貧血，也跟腸癌會慢性出血有關。

邱展賢表示，衛生福利部民國107年統計10大癌症死亡率，結腸、直腸和肛門癌為第3高。大腸癌發生人數連續第11年盤踞10大癌症之首，105年癌症登記資料統計，每天約有41人罹患大腸癌，每年約1.5萬人罹患大腸癌，死亡人數約5700多人。

看數字似乎很驚人，但邱展賢表示，根據美國癌症研究協會指出，大腸癌是最可預防的癌症類型之一，2分之1的大腸癌可以預防，透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5。

預防大腸癌，邱展賢提醒，要養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類、加工肉品及高油脂食物，並戒菸酒；同時培養運動習慣，加強體重控制，避免過重。

目前政府有補助50至74歲民眾每2年一次免疫法定量糞便潛血檢查，可以多加運用，對於沒有不適症狀的高危險族群，應尋求醫師進行風險評估，是否需做大腸鏡檢查。

邱展賢說，高風險族群包含一等親有大腸癌或息肉、本人有大腸息肉、有家族性息肉史、曾罹患慢性大腸炎、肥胖、平時活動量低、喜愛食用紅肉、脂肪，有吸菸、喝酒等習慣，此外隨著年齡增加，風險也上升。（編輯：張芷瑄）1081108