最新10大癌症排行 大腸癌連11年居冠

（中央社記者張茗喧台北27日電）國健署今天公布最新統計指出，105年共有10萬5832人被診斷罹癌，平均每4分58秒就有一人罹癌，比前一年快轉2秒。值得注意的是，10大癌症排行榜中，大腸癌已連續11年居冠。

衛生福利部國民健康署上午公布民國105年癌症登記報告，新發癌症人數為10萬5832人，較104年增加676人，癌症時鐘又快轉2秒，平均每4分鐘58秒就有一人罹癌。

報告指出，105年癌症發生年齡中位數為63歲、和前一年相同，前10大癌症發生人數由大腸癌居冠，至今已蟬聯第11年，2至10名依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及食道癌；相較前一年僅第7名的甲狀腺癌與第8名的胃癌對調。

國健署癌症防治組科長黃巧文表示，雖然癌症發生人數上升，但以年齡標準化發生率來看，105年每10萬人中有296.7人罹癌，比前一年減少5.3人，以肝癌、大腸癌標準化發生率減少1.9人、1.7人最多，其中又以男性降幅最大。

若從長期趨勢來看，全台民眾整體癌症標準化發生率，近年呈現上下波動，死亡率則呈趨緩且有穩定下降趨勢

進一步分析癌症標準化發生率，發現肝癌、胃癌及皮膚癌已連續7年呈現下降、大腸癌近年也處於下降趨勢，但甲狀腺癌、子宮頸癌仍呈現增加狀況。（編輯：翁翠萍）1071227