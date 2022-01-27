早安世界》本土累計10條傳播鏈 暫不考慮禁止餐飲內用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本土增46例累計10條傳播鏈 暫不考慮禁餐飲內用

國內26日新增46例COVID-19本土個案，與桃園機場相關的亞旭電腦公司群聚案增14例最多，高雄港相關疫情增12例，新北亞東醫院、北市房仲案及宜蘭礁溪飯店案皆有新增感染。中央流行疫情指揮中心公布病毒基因定序顯示，北市房仲染疫與礁溪飯店群聚無關，加上桃機、高雄港等事件，本土Omicron傳播鏈累計達到10條。對於多家餐廳客人染疫，防疫指揮官陳時中表示，無論有沒有用餐，各場合都可能出現疫情，因此暫不考慮禁止餐廳內用，但會針對已發生群聚的高風險場域要求停止營運、匡列及隔離，他同時提醒防疫要從個人做起。（看完整報導）

錢都八德介壽店群聚擴大採檢 礁溪飯店案北市隔離258人

桃園市26日新增28例個案，市府調整防疫規定，宣布26日起餐廳內用座位減半等3項措施，市長鄭文燦呼籲沒打過疫苗的民眾減少聚餐。錢都八德介壽店經衛生局研判有群聚感染，已發送細胞簡訊擴大匡列採檢；另外，因應某幼兒園群聚新增8名確診，桃園市私幼27日提早放寒假。另外，宜蘭礁溪飯店群聚累計多人染疫，台北市政府公布其中3名科大生足跡，遍及大安、中山、萬華、文山等區餐廳。副市長黃珊珊表示，將通知258名足跡重疊民眾至防疫旅館居家隔離。（看完整報導）

李秉穎：Omicron未完全輕症化 接種疫苗非常重要

1922疫苗預約平台26日開放預約第3劑，據指揮中心統計，莫德納疫苗預約最踴躍。截至26日疫苗涵蓋率基礎加強劑（適用免疫能力低下的8大族群）0.66%，追加劑（適用其他一般民眾）19.16%。農曆新年將至，國際疫情依然嚴峻，台大兒童醫院主治醫師李秉穎分析，Omicron未完全輕症化，還是有相當的重症與死亡比例，因此接種疫苗非常重要。對於房仲相關的時尚雜誌編輯染疫引發演藝圈擔憂，許多藝人紛以快篩結果報平安，防疫指揮官陳時中表示，主動快篩固然好，但接觸時間較長者仍務必接受PCR檢測。（看完整報導）

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

Omicron變異株持續在日本擴散，1月初單日確診數從數百成長到數千，截至26日晚間7時止，單日共新增7萬1633例，不僅是疫情爆發兩年以來首度逾7萬例，也是繼25日首逾6萬例後，連續兩天創單日新高紀錄。日本目前的防疫對策是什麼？疫苗追加劑施打情形如何？重症與死亡案例有大幅增加嗎？中央社整理相關數據帶讀者一次了解。（看完整報導）

土耳其暴雪駕駛受困或棄車逃命 地中海度假勝地30年來首見飄雪

罕見暴雪侵襲土耳其各地，連地中海和愛琴岸的海度假勝地都降雪，為近30年首見。第一大城伊斯坦堡部分地區兩天內就積雪達80公分，歐洲岸24日起因為數以千計駕駛人棄車走避風雪，多條主要道路變成停車場。伊斯坦堡有汽車駕駛受困車內逾30小時，沒有食物和飲水且油料耗盡，直說「真怕會凍死」。（看完整報導）

美國兩黨議員與賴清德視訊會談 期盼疫情緩和後訪台

副總統賴清德過境美國洛杉磯期間，於25日以視訊方式與17位美國國會議員會談。駐美代表蕭美琴透露，有議員自嘲平時在國會各有黨派，難得像今天這麼團結，共同關注台灣。不少國會議員承諾，未來將持續透過發言、立法、訪台等行動表達對台灣的支持，許多議員直接向賴清德表達訪台意願，人數之多「隊伍已經排很長」，可望在疫情緩和之後，再安排跨黨派的議員訪台。（看完整報導）

強生對台海情勢表態：中國軍機滋擾無益區域穩定

中共軍機持續擾台引發國際關注，英國首相強生26日表示，中國軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）無益於區域的和平與穩定。他告訴國會：「我們需要的是和平條約，以及台灣海峽兩岸人民的建設性對話。」（看完整報導）

柯文哲為敬老金爭議道歉換總預算過關 北市公共服務不須綁台北通

台北市議會不滿市府發文請行政院函告北市敬老金條例無效，25日杯葛總預算，市長柯文哲26日公開致歉並稱是誤會，議會隨後依程序宣讀通過總預算案。對於北市近年力推台北通App引發個資疑慮，市議員苗博雅發起「拒絕強迫推銷」活動，一週內累計逾1.2萬人連署；議會26日經政黨協商後決議，要求市府提供的公共服務不得以台北通為唯一申請管道。（看完整報導）

台股封關小跌全年大漲1872點 虎年開盤有補漲機會

美國科技股持續重挫，台股26日在台積電走穩、跌深的航運及中小型股買盤回流下，指數開低翻紅震盪，終場小跌26.72點、以17674.40點封關，為近6年農曆封關首次收黑；累計牛年指數大漲1872點，漲幅11.84%，估計平均每位投資人賺新台幣55.83萬元。法人分析美國聯準會升息不確定因素，加上俄烏關係緊張造成國際股市重挫，預期不確定因素釐清後，蘋果等重要公司將公布財報，台股在農曆新年過後有機會補漲。（看完整報導）

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

春節將至，家家戶戶大掃除迎新年，各縣市停收垃圾與恢復清運的時間未必相同，除夕、初一能不能倒垃圾？想丟櫥櫃、床墊與冰箱等大型廢棄物要如何預約？中央社整理相關資訊，用一張圖讓讀者知道六都垃圾清運時間。（看完整報導）