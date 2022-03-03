本土疫情最新走向 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）國內本土COVID-19疫情持續，3月7日起入境鬆綁新制將成台灣防疫重要關卡，境內疫情風險評估受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明國內疫情及防疫相關事宜。

國內防疫限制逐步鬆綁，盼恢復正常生活，但本土國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，近日本土病例來源大宗為個案桃園市米迪幼兒園案，截止昨天已累計26人確診，所幸個案都是已匡列對象，案件走向相對樂觀。

截至昨天，國內監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈剩6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。

昨天起開放第25期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出151萬劑名額，其中以莫德納疫苗121萬劑最多，呼籲符合資格民眾儘快預約，將於3月4日中午12時截止，3月7日至13日開放接種。

最新本土疫情狀況、疫苗接種及預約最新數據、防疫鬆綁措施相關細節等，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳仁華）1110303