1968 App警政報案功能 利用手機定位掌握位置

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（中央社記者余曉涵台北29日電）若民眾在國道發生車禍，高公局今天建議可用高速公路1968App「警政報案」功能，這樣可透過手機定位立刻掌握報案者位置，加速員警到場速度。

交通部高速公路局今天發出新聞稿，一般用路人在高速公路發生事故時，都是直接撥打110報案，系統會先轉接到所在地縣市警察局勤務指揮中心，再轉派到國道公路警察局處理，如用路人不清楚所在位置，恐增派遣所需時間。

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為了增加國道事故處理時效，防止二次事故發生，高速公路局與公警局合作，利用「高速公路1968」App提供「警政報案」功能，藉由用路人手機定位資訊，直接將單鍵報案電話轉接至所在位置之轄區警察大隊勤務指揮中心處理，高公局建議民眾使用App時開啟手機定位資訊，以利報案功能使用。

另外，「高速公路1968」App的「時間預測/行車時間預測」功能，可查詢未來100天內任何時間行駛國道起終點交流道間的行車預測時間，查詢結果包含出發時間之前1小時及後2小時內行駛國道的預測時間外，並貼心建議當日最佳與不建議出發時間。（編輯：張芷瑄）1110329