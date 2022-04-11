北市增100例本土 主要是娛樂場所與校園群聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本土疫情延燒，國內11日新增439例COVID-19本土個案，台北市有100例，多數民眾不論在室內、戶外都戴上口罩。圖為民眾在北市士林區中正路戴口罩騎單車。中央社記者鄭傑文攝 111年4月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市COVID-19今天新增100例本土案例，7大篩檢站也驗出零星陽性，市長柯文哲表示，表示社區內有不明感染源；而KTV、信義區某國小、中山區幼兒園群聚案都有新增。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布新增100例本土病例，主要以八大場所與校園群聚為主。

這100例本土病例分布於12個行政區，以中山區的19例最多，與娛樂場所群聚有關；其次為大安區13例，第三為北投區11例。此外，其中24例為原本陰性後轉為陽性。

副市長黃珊珊與衛生局指出，KTV群聚再增2例，累計26人確診；信義區某國小新增4例，累積8學生確診；中山區某幼兒園新增4例，累計5學生、1老師、3家長確診。

此外，在北市7大醫院篩檢站（中興、仁愛、和平、忠孝、陽明、萬芳、關渡），昨天篩出5例陽性，而從5日到10日這一週共篩出35例陽性。柯文哲表示，這表示社區內有不明感染源。

柯文哲指出，如果之後確診數持續飆升，總不可能叫全部人都去住防疫旅館隔離、成本太高；而確診人數如果一天超過130人，北市現階段準備的1300床加強版防疫專責旅館就不敷使用，有些確診者就需待在家。

柯文哲表示，正如火如荼規劃居家照護系統，這一週要把網路虛擬醫院系統建立起來。

媒體提問，有議員批評北市現在才要做居家照護是動作太慢。黃珊珊表示，北市的防疫旅館與檢疫所，加上中央徵用的一共會有2000多間房，「居家照護不是北市優先順位，是防疫旅館」，而北市的疫情專用Call Center已運作2年並委外，24小時都可打，居家醫療也已服務800多人，足夠成熟。

黃珊珊指出，目前的困難在於居家檢疫或隔離甚至確診者，即便有基層藥局送藥到府也無法用健保卡過卡，等出關又會超過補卡期限，會請健保署放寬補卡天數、延後過卡時間。（編輯：李亨山）1110411

瀏覽更多照片

▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖