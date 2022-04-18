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吳德榮：22日各地暖如夏 高溫達32度以上

2022/4/18 08:22
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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象專家吳德榮表示，今晚起微弱鋒面影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨；未來幾天雨帶南北移動，各地天氣多雲或雨；22日起各地暖如夏、高溫多在攝氏32度以上。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉15度、新竹縣關西鎮15.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨；今晚起微弱鋒面影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨；白天氣溫略回升，早晚仍偏涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明晚起華南雨帶東移，降雨範圍擴展至中部；20日下午起雨帶逐漸北移，有短暫空檔，為雨後多雲，氣溫回升；21日鋒面雨帶快速通過，各地雲量增，中部以北再轉有雨。

吳德榮說，22日起至26日各地「暖如夏」，高溫多在32度以上，但低層水氣多，台灣附近大氣並不穩定，易有小範圍對流發展，午後較容易發生在陸地；需持續觀察最新的模擬。（編輯：張銘坤）1110418

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