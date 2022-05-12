台灣之星斷訊影響3萬人 NCC：下期帳單須減月租費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣之星10日下午出現大規模斷訊狀況。NCC主委陳耀祥12日表示，已要求業者下一期帳單自動減收月租費。圖為台北一間台灣之星門市。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）台灣之星10日發生大斷訊，NCC主委陳耀祥表示，初步掌握影響3萬多人，已收到144件申訴案，已經要求業者下一期帳單自動減收月租費，也通令要求五大電信業者，提出相關演練紀錄與資料給NCC。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會（NCC）函送財團法人電信技術中心及財團法人台灣網路資訊中心111年度預算書案，並邀NCC主委陳耀祥備質詢。

國民黨立委洪孟楷、無黨籍立委趙正宇，及民進黨立委劉世芳、陳素月、林俊憲都關注台灣之星斷訊案後續發展，以及NCC是否應該全面檢視基礎設施的韌性。

陳耀祥表示，目前了解影響斷訊時間大約是4小時，台灣之星初步回報是影響3萬多戶，NCC也還在清查中。NCC目前已經收到相關申訴案144件。

陳耀祥表示，依照規定，影響服務時間在2到4小時，可減收月租費5%，影響4到8小時，可減收月租費8%。NCC已經要求業者主動清查影響範圍，同時要求業者下一期帳單自動減收月租費，不過有的業者是1個月繳費1次、有的是2個月繳費1次，可能會有一點時間差。

對於斷訊的原因，NCC基礎處處長鄭明宗表示，關鍵還是在台灣之星，業者雖然有準備自動供電，但系統在切換上不順利，導致後來服務中斷。先前3月3日大停電時，電信業者機房都沒停，其實都有預演過。

台灣之星最近推出「合併前最後一檔優惠方案」，立委對此質疑，會不會在合併案前都不維護設備機房。陳耀祥指出，不會放任這個情況，不管業者未來業務會如何進行，都要對服務負責。

陳耀祥指出，昨天也已經通令要求五大電信業者，提出相關演練紀錄與資料給NCC，以全盤檢視。

洪孟楷詢問，台灣有逾9成數據透過海底光纖傳輸，美國報導也示警台灣在這塊很脆弱，是否有安排相關部署。

台灣網路資訊中心董事暨執行長黃勝雄表示，相關設施平常時候容錯能力很高約95分，戰爭時候可能就在50分以下。

陳耀祥坦言，國安單位很重視相關議題，畢竟是關鍵基礎設施中的關鍵，有些海纜登陸站設置時間比較早期，設計確實沒那麼周全，「現狀確實有蠻大改善空間」，初步安排5月27日有相關考察行程，未來如何進行堡壘化或地下化也會納入考量。（編輯：楊凱翔）1110512