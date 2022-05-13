學雜費基本調幅0.44% 目前暫無大學申請調整

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部近期公布111學年大專校院學雜費收費基準基本調幅為0.44%，要調整的大專須6月10日前申請，由各方代表組成的學雜費審議小組審議。教育部表示，目前沒有大學申請調整。

現行學雜費調整機制，由教育部依照行政院主計總處每年公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率核算，111學年度計算出的基本調幅是0.44%，是近5年最低的一次。

根據「專科以上學校學雜費收取辦法」第11條規定，去年未調漲的大專，今年可加計申請（最高不可超過2.5%）。110學年度基本調幅為1.26%，兩年合計為1.7%，以私校平均學費約新台幣5.5萬元計算，最多可調漲935元。

去年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，沒有學校申請調漲。今年度大專預計於6月10日前提出。

教育部將先確認各校是否符合資格條件，再邀集相關機構、學者專家、學生、家長代表組成學雜費審議小組，審查後公告結果。

教育部今天以文字回應媒體指出，目前尚未有學校提出申請調整學雜費。因大專學費調漲議題備受社會關注，會持續挹注資源協助學校共同改善教師薪資及教研環境，並會攜手大學一起尋求社會共識，共體時艱，避免增加學生就學負擔。

教育部也提到，會持續監督大學落實校務及財務資訊公開、透明，並希望學校強化自籌收入來源。

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今年1月舉辦的全國大專校院校長會議，大專代表曾提出，近年物價指數、受僱員工薪資都上漲許多，加上今年軍公教調薪4%，使大專人事成本增加，財務雪上加霜，呼籲讓大專有更多調整學雜費的空間和彈性。

在1月會議上，教育部承諾補助軍公教調薪部分成本，各公私立大學協會代表便表態願意凍漲學費。加上今年調幅偏低，又持續受到疫情影響，學校要邀集師生開會、完成相關審議程序並不容易，導致學校申請興趣較低。（編輯：陳政偉）1110513